美國國務次卿柯拉克訪台，創下國務院官員來訪最高層級。美國參議院外委會今天舉辦聽證會，共和黨籍參議員克魯茲要求國務院修正對台交往限制，也有議員關切美國戰略模糊政策。

主管經濟成長、能源和環境的美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）目前正訪問台灣，代表美國政府悼念前總統李登輝。他是1979年美台斷交以來訪台層級最高的國務院官員，也是繼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）8月初來訪後，今年第2位訪台的美國高階官員。

美台官方互動升溫之際，參院外委會今天舉辦聽證會，探討如何促進美國在印太與以外區域的參與及對抗中國，並邀請國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）等相關官員出席。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）在會中表示，他年初提出法案，盼修正國務院2015年所實施、禁止台灣展示國旗等主權象徵的「對台交往準則」。但國務院其實不須等法案通過，就可修正這部前總統歐巴馬（Barack Obama）任內頒布的準則。

克魯茲指出，這部準則在2015年之前並不存在，它之所以會存在，是因為台方人員在華府雙橡園升旗激怒中國，而時任歐巴馬政府為了討好中國，所以改變對台交往規定。

克魯茲強調，在他來看，這部準則對川普政府、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所帶領的國務院來說，十分不恰當。他強調：「若你能為了讓中國開心憑空創造出這部準則，現在同樣也能為了讓中國不開心，廢除這部準則。」

史達偉回應表示，「台灣關係法」有提及相關議題，亦即美方不會在主權議題上採取立場。但他指出，川普政府有大幅度改變過去許多相關決定，並清楚做出解釋。

史達偉說：「你有看到艾薩（訪台），有位次卿現在人也在台灣。我相信我們正在做的事與議員你的利益一致，那就是支持台灣，並確保其有能力抵抗中國脅迫。」

此外，有多位議員在會中關切，美國是否考慮廢止台海戰略模糊。民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）特別引述美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）月初在「外交事務」期刊（Foreign Affairs）呼籲華府摒棄戰略模糊的刊文。

史達偉指出，外界對此議題有諸多討論，他近期在華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）也清楚闡明美國對台六項保證，目的是避免中國壓縮台灣國際空間，並且將其恢復到1979年「台灣關係法」實施時的樣貌。

不過，史達偉強調，這個做法不代表美國策略或政策的改變。

(中時新聞網)