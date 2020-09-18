小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】737MAX設計缺陷 波音刻意隱瞞

針對波音737MAX8客機發生的2起致命空難，美國國會眾議院交通和基礎設施委員會在歷時18個月的調查後，完成長達238頁的最終調查報告，認定波音和聯邦航空管理局（FAA）對空難均有責任，波音明知737MAX機型存在設計缺陷卻欺瞞相關資訊，聯邦航空管理局則有監管缺失。

【2】美駐聯大使 允助台灣參與聯合國

美國駐聯合國大使克拉夫特和我國駐紐約代表處處長李光章昨天特別安排共進午餐，這是聯合國大會召開期間，美國政府史無前例的外交動作。克拉夫特盛讚台灣是自由民主的模範，並稱兩人會面具有歷史意義，「象徵川普總統進一步提升美國和台灣的雙邊關係」，克拉夫特還和李光章討論協助台灣在聯合國內更多參與的方法，並期待訪問台灣和蔡英文總統會面。

【3】海峽論壇 傳改由國台辦副主任出席

第十二屆海峽論壇將於19日在福建舉辦，今（18日）下午3點將先舉行會前記者會，20日為主論壇大會。今年由於央視主持人李紅的「求和說」，讓國民黨決定不派人出席，而出席大會的陸方最高層級官員也傳出可能調整，大陸全國政協主席汪洋和國台辦主任劉結一，都可能不會出席，改由國台辦副主任代為參與。

【4】防疫失敗 拜登批川普沒資格當總統

美國總統川普力拚新冠肺炎疫苗在11月3日大選前問世。他指控競選對手拜登混淆視聽，散布對新冠疫苗的恐懼，拜登反擊說：「我要說清楚：我相信疫苗，也相信科學家，但我不相信川普。」他怒批川普拒絕採取關鍵措施抗疫，未針對社交距離、篩檢等制定國家防疫指南，「根本沒有資格當總統」。

【5】香蕉每公斤16.1元 3年同期新低

今年受到天氣穩定影響，香蕉產量大增，導致價格持續低迷，農產品批發市場交易行情站資料指出，今年9月上旬台北市場香蕉平均價格每公斤僅有16.1元，相較去年的32元、前年的29元，大跌1至2倍，創下3年來同期新低，昨天香蕉平均價更掉到每公斤16.4元。

(中時新聞網)