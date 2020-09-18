位於英國蘇格蘭福爾柯克市(Falkirk)的1家烤肉店，日前發生一起金髮女子砸店的離奇事件。1名33歲的金髮女子，突然出現在烤肉店搞破壞，將店鋪的玻璃門打碎，各種精密儀器摧毀，還拉著店舖老闆的衣領對他叫囂不敬，甚至將主動將自己衣服脫去露出雙奶，誣賴大喊數聲：你強暴了我，店鋪估計損失金額高達15萬元台幣(4000英鎊)，當地檢察官氣的向這位女子提出告訴，也表示這位女子已經犯下種族攻擊的重罪，隨後將女子進行拘留，最後遭到破壞的烤肉店舖也只得到1萬5仟元的賠償金。

這位33歲的金髮女子，本身具有酗酒和顏色的問題存在。某天金髮女子在晚上11點半時，出現在英國蘇格蘭福爾柯克市的1家烤肉店裡點菜，當女子被告知要等待食物時，她竟然將手中的容器直接往空中一丟，甚至還用它將店鋪內的精密儀器破壞，更誇張的是，她還自行將上衣脫去，露出自己的雙奶，以誣賴方式向店舖老闆大喊：「你強暴了我」，還拿起櫃台旁的慈善捐款箱，朝著老闆的頭打下去，所幸店家機靈，趕緊將店鋪內重要的地方關上門來並報警處理。

烤肉店內損失慘重，擺放肉品的保存櫃、精密計算肉克數的儀器，還有店內的食物等等，總計損失金額高達15萬元台幣(4000英鎊)，由於店鋪遭到嚴重的破壞，也無法能夠馬上營業。據了解，這名破壞店鋪的金髮女子本身有濃厚的顏色歧視，初步估計是看到店鋪老闆的緣故，才讓這名金髮女子產生瘋狂行為。

金髮女子在店鋪的瘋狂舉止隨後遭到逮捕，她因在拘留期間仍過於孤僻與偏激，無法正面與人交談，因此無法針對女子行為提出控告，此店家最後也只得到1萬5仟元的賠償金。

(中時新聞網)