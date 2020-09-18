「台美經濟及商業對話」未在美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）此次訪台行程中，引發各界揣測。而美方則指此行是為了悼念前總統李登輝，未提及經濟對話。然而，行政院長蘇貞昌指出，台美關係一直都非常好，此次次卿來，會對關切的議題交換意見，若有商業座談，相關的安排屆時也會讓大家知道。對此，國民黨籍台北市議員游淑慧則質疑，「是變還是騙？美國國務次卿來台的經濟對話到底存不存在？為何取消？」並分析會臨時取消的三個原因，其中一個是「美方可能想要的更多，但不願對等承諾或釋出」。

柯拉克是1979年台美斷交以來，訪台級別最高的國務院官員，外交部表示意義重大。美國務院則說，柯拉克此行主要是參加前總統李登輝的追思告別禮拜，完全未提「台美經濟商業對話」相關規畫。經濟部說，台美經商對話機制不是沒有，是未來式，「下一次才舉行」。

然而，游淑慧則說，八月上旬時，美國阿札爾部長來，就已號稱是來悼念李登輝前總統，「當時，我們以為美方會帶著疫苗消息來，結果卻帶來萊豬輸台的開放。現在，又一個管經濟、能源及環境的國務次卿來台，早已說好的經濟對話卻突然取消，又變成還是悼念李前總統。民進黨的『口譯哥』趙怡翔發文說，他是第一線外交官，國務次卿來本就是為悼念李登輝而來。但如果口譯哥盡責一點，寫臉書硬拗前先問問長官，他會發現AIT早在八月底已證實。」

游淑慧指出，經濟對話原本就是存在，美國助理國務卿史達偉和AIT早已宣布，而說台灣太高調才被取消，也是矛盾，因為是美方八月底先高調宣布與證實，至於會臨時取消的原因，她分析可能有三個，分別台灣企業界的出席意願低、美方可能想要的更多，但不願對等承諾或釋出，以及新冠肺炎疫情的風險。

最後，游淑慧則怒轟，「其實，美國高層訪台，都具有正向意義，行程計畫即使有『變』，只要政府誠實說明，人民也能接受。然而民進黨卻不改『欺騙與甩鍋』的死性，把人民當傻子，把國民黨當背鍋者。」

(中時新聞網)