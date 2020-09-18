臉書(facebook)12日一度傳出故障，事隔5天又再次當機，18日凌晨2時許不只臉書呈現空白，就連旗下的IG也出現相同狀況，困擾全球成千上萬的用戶，災情遍及歐洲、美洲及亞洲地區，IG錯誤回報開始激增，而台灣網友也在PTT寫下「instagram是不是壞掉啦！」。

根據《DownDetector.com》報導，臉書過去24小時回報問題數量僅50則以內，但在18日凌晨2時急速飆升，其中IG截至凌晨2點17時，錯誤回報更是多達7.5萬則，所幸到了3時回報問題降至1千則左右，也表示問題已逐漸被解決，而IG全球每月超過10億的活躍用戶，因此對民眾造成不少影響。

Facebook發言人也發聲明表示，「由於稍早網絡配置更改，因此部分地區的民眾，可能無法連接我們的相關應用程式。不過此問題已解決，對於給您帶來的任何不便，我們深表歉意」。

台灣網友也在PTT寫下「instagram是不是壞掉啦」，指網頁無法重新整理，根本看不到內容，詢問大家是否有相同問題，不少人也回應「FB也是」、「+1我還以為是我網路有問題」、「真的欸！要發廢文沒辦法」、「害我以為網路被斷」「壞了！來去睡睡」。

(中時新聞網)