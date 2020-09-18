【現場直播】開議首日! 萊豬進口攻防蘇揆進立院報告

萊豬進口攻防。(取自中時新聞網直播)

(09:29更新)

立法院新會期今(18日)早開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告美豬、美牛進口議題並備詢。瘦肉精美豬進口成為焦點，國民黨立委經過一夜在議場大門外排班駐守，在議場開門前大家高呼口號反對美豬牛進口，隨後登記送交提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌應向全民道歉。而會議一開始，藍委已紛舉牌抗議，並舉「豬」抗議，高喊口號「反萊豬、蔡英文來報告」。

在議會進行中，國民黨團高舉大字報、豬表達抗議，並在立法院長游錫堃宣讀相關提案時，不斷高聲大喊「反萊豬、蔡英文來報告、反萊豬、要公投、捍衛台灣豬、拒絕瘦肉精」等口號。

政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上美牛進口，成為立院此次開議後朝野攻防重點；除美豬、美牛議題和預算案之外，涉及下修成年年齡至18歲的38項修法、攸關設立數位發展部的組織改造修法等，也備受關注。

國民黨表示，為替民眾健康把關，黨團提出「總統國情咨文」、「行政院長道歉」、「農委會主委下台」等3大訴求，昨並排定輪值班表，輪班駐守議場門口，欲搶先在開議前搶頭香提案。黨團總召林為洲說，今將要求變更議程，並提出2項議決案，除了要求蔡英文總統赴立院國情咨文，蔡英文與行政院長蘇貞昌均應向人民道歉，且每個月都要到國會報告經貿談判進度，讓民眾知道為何要進口美豬。

對此，立法院長游錫堃昨則向在野黨喊話說，各個政黨都有自己的主張，但站在國家整體發展的立場，希望朝野能讓立法院的議事順利進行，理性問政，和諧完成議事。

(中時新聞網)