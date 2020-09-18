高雄市議員黃捷昨晚在臉書貼文指出，高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋因故受損，造成路人踩空割傷意外，「太離譜了！真的是太離譜了！」黃捷表示她已要求養工處儘速徹查與修繕。高雄市長陳其邁已下令，將儘快修復並全面清查問題。

黃捷昨日（17）發文，表示：「太離譜了！真的是太離譜了！高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋，因鏽蝕或汽機車重壓受損，造成國小女童及鳳山一名男子踩空割傷的意外，我今天已經要求養工處儘速全面徹查鳳山水溝蓋狀況，並加速完成修繕工作，避免再有市民受傷！」

不過，昨晚11點50分，高市府回應表示，市長陳其邁已下令水溝蓋全面清查，將由市府各相關權責機關於1週內完成，針對有立即危險者，務必於1週修復完成，其餘如因更換溝蓋的規格不一，需考量廠商訂料及生產時間，最遲1個月內完成修復。黃捷也於臉書貼出前述市府回應。

黃捷另表示：「誠徵市民朋友加入『怪獸水溝蓋糾察隊』若發現住家附近的水溝蓋，有鏽蝕損壞等狀況，請與她服務處聯絡或撥打1999回報，行人安全刻不容緩，我們一起來處理！」

(中時新聞網)