年輕人猝死多與心臟有關！胸腔暨重症醫師黃軒表示，曾急救過數位猝死的年輕醫護，但發現多數人生前毫無症狀，並引述國際研究分享「四大致命性原因」，恐是右心室心肌病變、長QT症候群、多發型性心室心律不整或肥厚型心肌症。

黃軒分享，身為急重症醫護人員，常看到很多年輕人猝死，家屬們悲慟不已的畫面，自己也曾急救過許多猝死的年輕醫護人員，每每看到年輕人救不回來，內心都會充滿無奈與感慨。他也透露，通常年輕人猝死，都會歸因於心臟猝死，

黃軒指出，許多國際期刊論文資料顯示，50%以上的猝死是心臟病引起的，但這些人明明生前都沒有什麼症狀，也無徵兆可言，怎麼會如此呢？希臘曾對6030死亡年齡介在1至35歲的人作死因分析，349名猝死的年輕人中，有83%和心血管疾病有關。

黃軒表示，研究人員對發現20個有心血管疾病病史或遺傳疾病的高風險家族，其中25%有基因突變，而這些潛在的基因變化，導致年輕人容易誘發致命性的心律不整。

黃軒也整理出，四款常見的致命性心律不整：

一、右心室心肌病變引發心律不整（ARVC）

文章記錄，23歲女患者發生猝死，做心臟超音波檢查時，愕然發現右心室擴大，且右心尖有似動脈瘤。而病人身上有「c.2508delA」的基因受損。其家人也是同樣的基因問題，但通常這些人平常不太有相關症狀。

另名年僅18歳的男性運動猝死，其左心室輕微肥大。病人的母親和姐姐，與他有一樣的問題，都有「2146-1G>C 」基因受損，導致這些家庭成員都是「猝死高危險群」，容易死於右心室心肌病變引發心律不整。

二、長QT症候群

心律不整以長QT症候群最常見，它的特徵是在心電圖看到QT間隔的過度延長（男性大於440毫秒，女性大於460毫秒），容易造成心室顫動，導致心臟停止跳動。而這些人在基因檢查上會發現有c.292T>C;的基因突變。

三、多發型性心室心律不整

17歲男患者猝死，其13歲的弟弟也突然死亡、36歲的姐姐則常有昏厥症狀。檢查發現姐姐的心臟超音波檢查和心電圖都正常。只有在運動心電圖下，才出現多發型性心室心律不整。後也發現有c.7226T>A 的基因突變，易誘發多發型性心室心律不整。

四、肥厚性心肌症

肥厚性心肌症是種遺傳性心肌病變，是引起年輕人猝死最常見的原因。其臨床表現具多樣化，可能從無症狀到嚴重的心絞痛、心衰竭，嚴重就會導致猝死。

黃軒引述荷蘭2月發表在《國際鑑識遺傳學期刊》的研究指出，針對102名荷蘭猝死案例進行基因檢測，發現有近6成（58.8%）的案例帶有導致心律不整的基因變異，而2017年美國心臟協會(AHA)、美國心臟病學會(ACC)以及心律協會(HRS)針對心律不整的病人管理指引中就建議可進行基因檢測，找出最適合的治療方式。

黃軒提到，隨著醫學進步，利用次世代定序（基因檢測），透過「抽血」即可最多同時檢測208個基因、200種疾病。許多精準醫療實驗室都有此項檢查，但價格不斐，找出隱藏基因殺手大家仍不在乎，但當猝死發生後，又後悔不已。

【本文獲黃軒醫師授權，未經同意請勿轉載】

(中時新聞網)