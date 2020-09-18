72歲的蔡伯伯，因有家族性遺傳，再加上工作關係，常吃海鮮配啤酒，使他從年輕時就常痛風發作，隨著年紀增長，痛風發作日益頻繁，甚至還在手腳、膝蓋等多處長出結晶石，但因痛風石已侵蝕韌帶關節，傳統手術容易造成大面積傷口且引發併發症，蔡伯伯一直處在不敢下決心開刀的狀況，拖延數十年，直到足部變形、無法穿鞋，手部也變形到生活無法自理的地步，才接受「超音波刀震碎痛風石的微創手術」治療。

超音波刀「切軟不切硬」非手術刀 高速震動減少不必要傷害

亞東醫院骨科部醫師吳凱文表示，切除痛風石手術使用的「超音波刀」非傳統所認知的手術刀，是一種利用超音波高速震動，將痛風石震碎洗出的儀器，特色是「切軟不切硬」，有別於傳統手術刀，超音波刀可以震碎痛風石，卻不傷害到肌肉、神經或軟骨組織，減少不必要的傷害。

縮減開刀面積、術後高機率不需住院 降低3慢性病併發症風險

吳凱文進一步說明，超音波刀有別於傳統刀具，手術傷口比1元硬幣還小，有時甚至只有一個小洞，傷口不大、復原快，可大幅降低感染機率；對於一些罹患心臟血管疾病、新陳代謝疾病或糖尿病的人而言，超音波刀的微創手術只需半身麻醉或局部麻醉，不易引起併發症，減少大面積開刀或全身麻醉風險。

如果痛風石所在位置沒有太大神經血管，也不是在常用關節處，表淺且沉積石不大，術後通常不需要住院，可以馬上回家。但要判斷術後是否需住院，吳凱文指出，須先評估病患的尿酸控制狀況，再透過X光或超音波進行輔助觀察，非能從外觀就能判定；若患者為一次清除多顆或大顆痛風石，或是痛風石清除後需要引流等，則還是會建議住院觀察。

吳凱文提及，如果痛風石沒有侵犯到關節，九成以上患者麻醉退後就可以走路了，甚至有些痛風石較小或表淺的病患，術後沒有任何異常感。醫師也建議，手術後的病人須細心照顧患部7-10天不碰水、保持傷口乾淨，同時「忌口」且多喝水降低發炎指數，避免恢復期間再次因尿酸過高而就醫。

痛風開刀治療 影響生活、醫師建議即可執行

什麼情況需要開刀除石？吳凱文說，當主治醫師說需以開刀治療時，或者痛風石已經影響到日常生活，且透過藥物溶解成效有限，就可以考慮開刀。不過，千萬不要抱持著觀望的心態，等到關節變形，痛風石腫脹到皮膚破皮時，才甘願開刀治療，這時才清除嚴重痛風結石的話，會破壞表面皮膚的血液循環，容易造成術後關節周圍皮膚壞死，關節暴露，提高開刀的風險，且傷口更難癒合，嚴重者可能會面臨截肢。

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(中時新聞網)