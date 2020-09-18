備受期待的西區冠軍賽將於19日上午9點開打，沒想到「小皇帝」詹姆斯竟被湖人列在G1傷痛報告中，理由是右側腹股溝痠痛，實際上他的真正受傷部位，還是右手大拇指挫傷，不過詹皇放話自己仍可健康出賽，不讓自己受任何傷勢影響！

「我的右手大拇指沒事，記得應該是跟火箭的系列戰當中，我在某場比賽裡面想要封蓋，我的大拇指有點掛到籃框上，」18日受訪時冰敷右手的詹姆斯表示，「我就是做些治療，讓自己能夠健康出賽，我不會以任何方式影響我的比賽。」

提到先前金塊與快艇的搶7大戰，詹姆斯看待這場比賽就像一名球探，「我就是盡情欣賞比賽，從球迷角度觀戰，看到一些精彩進球、一些精彩回合、一些投籃沒進，同時也在考察兩支球隊，因為誰贏將會對上我們，那就是我的心態。」

目前在湖人的西區冠軍賽G1傷痛報告，除了詹姆斯大機率上場，隆多則以背部拉傷，仍被列在出場存疑之中，他能否出賽將對湖人造成很大影響，畢竟他在西區準決賽替補表現相當稱職，至於左側腹股溝痠痛的威特斯，仍然不太可能出賽。

(中時 )