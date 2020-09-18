特殊學名藥廠美時化學製藥(1795)與韓國藥廠CKD(Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.)簽定策略合作協議，CKD將授權美時獨家經銷旗下用來治療慢性腎衰竭引發的貧血症狀的第二代epoetin腎臟疾病用藥Darbepoetin alfa生物相似藥(Biosimilar darbepoetin alfa)。透過與CKD的長期合作關係，美時將可於台灣與東南亞國家市場，獨家經銷此腎臟疾病用藥。

慢性腎功能衰竭高居死亡原因前幾位，在亞洲尤為如此。在全球，慢性腎功能衰竭之流行率更高達百分之十以上，因而被視為需特別關注的重要慢性疾病。以目前常見用藥來說，NESPR是最被廣為接受的第二代epoetin用藥，過去三年，每年銷售量的年成長率約為15%；若以此次授權合約所涵蓋的市場來看，每年的銷售金額約為3,000萬美元。

美時總經理Petar Vazharov表示，這份新的合作協議，對美時長久以來專注提供高品質、可負擔的醫藥方案之發展策略，具有多重關鍵性意義。與CKD的合作，除了深化美時於全球成長最快速的亞太市場，在腎臟疾病用藥的經銷領域，更進一步藉由增加困難學名藥產品組合，強化了美時持續成長中的生物相似藥產品線。這與美時企圖跳脫『Me Too』路線、轉而積極搶進與拓展更高價值的市場願景完全一致。美時將持續耕耘產品組合的多元化，並同時積極擴張區域市場版圖。

CKD此次授權的biosimilar darbepoetin alfa腎臟疾病用藥，為美時目前產品線中的第五項生物相似藥。在此之前，美時已於部分亞洲國家獲得授權經銷Bevacizumab（癌症用藥）與Adalimumab（癌症用藥）兩項生物相似藥產品；另已在韓國提出Trastuzumab（癌症用藥）藥證申請、在台灣及泰國則有Teriparatide（骨質疏鬆用藥）的藥證申請審查中。不斷成長的生物相似藥產品組合，為美時已穩健發展的學名藥業務帶來新的成長動能。

(時報資訊)