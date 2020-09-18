誠品進駐香港8年，持續深入社區展店，第四家全新據點「誠品書店奧運店」落腳大角咀，9/17展開試營運，9/23正式開幕。

全新誠品書店奧運店空間設計呼應大角咀船塢的歷史特色，以海藍色波浪天花設計，大面玻璃引進陽光，規劃「對映香港」、「經典共讀」主題推薦書展，加上「誠品兒童館」首度進駐旺角區成為兒童新地標，服務周邊超過10萬人口，期能成為在地文化聚點。誠品去年8月起也深入香港社區推出「期間限定店」，陸續進駐荃灣D·PARK愉景新城、屯門 Vcity和K11 Musea，皆深獲讀者青睞。

誠品2012年首次跨出台灣至香港銅鑼灣、2015年進駐充滿歷史文化的尖沙咀星光行、2016年成立香港罕見的臨街書店太古店，持續深耕在地。全新「誠品書店奧運店」以「錨定當下．閱讀時光」為定位，除了主題書展推薦、誠品兒童館親子閱讀，亦引進歐美日及台灣知名文具文創品牌。

(時報資訊)