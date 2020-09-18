訊連(5203)舉辦創意導演家族新品線上發表會，發布全新一代的「威力導演365」、「相片大師365」及「創意導演365」訂閱版本更新，除內建Shutterstock素材庫外，也推出各式全新特效套件、擴充內容，及採用AI等先進技術打造的全新創作工具，為使用者帶來更強大的編輯工具、豐富擴充內容及優化創作流程。

針對影音創作者的創作需求，全新版本的「威力導演365」及「威力導演19」大幅強化介面設計，透過更簡潔的編輯介面有效提升影片編輯效率，並簡化重複套用不同特效的繁複程序。此外，也提供全新的向量筆畫範本、遮罩設計師、色調調節及自訂動態圖形文字等工具，為使用者提供更快速、高效率、精準的編輯體驗，不論是剛開始接觸威力導演的使用者或專業YouTuber、影音創作者等都能輕鬆創作出吸睛作品。

「相片大師365」及「相片大師12」全新的AI人像去背工具可準確辨認相片中人像進行去背及背景分離，可廣泛使用在圖層編輯及多種特效工具中，可加速圖文創作者、設計師人像去背流程。此外，相片大師亦新增了動態照片、碎片效果、故障特效及光線效果等，協助創作者快速打造吸睛的社群圖文創作。

「創意導演365」集結最新版本威力導演、相片大師、AudioDirector及ColorDirector等四套旗艦創作軟體，協助專業影音創作者打造專業影片、圖文創作，更可透過強大的音訊編輯工具及影片調色工具，增加影片的專業感。針對「創意導演365」、「威力導演365」及「相片大師365」訂閱戶，除了每個月更新訂閱戶專屬的特效、背景音樂、音效等素材擴充外，更內建Shutterstock影音素材庫，訂閱用戶可由程式中瀏覽、下載超過十萬種的影片、圖像及音樂素材。

此外，訊連也發布為商業用戶量身打造的「威力導演365商業版」及「AdDirector」行動App。近年來影片內容行銷對各式品牌日益重要，無論是企業、公司行號、餐廳或個人工作室，打造吸睛的廣告及社群影片都是數位行銷重要環節。全新的「威力導演365商業版」及「AdDirector」行動App可協助商業用戶利用超過三百種內建範本、及超過60萬種豐富素材的Shutterstock素材庫，即使在沒有專職影片製作人員或外包預算下，也能在三分鐘內快速打造行銷影片，上傳至社群或進行數位廣告投放。

(時報資訊)