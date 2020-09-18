金管會為強化保險業法令遵循成效，以促進保險業健全發展，並強化保險業對消費者權益保護，17日舉辦「109年度強化保險業法令遵循研討會」，作為與各保險公司及法遵部門主管的溝通平台，為2015年開辦以來連6年舉辦。

金管會表示，在人口高齡化、低利率環境、金融科技浪潮等趨勢下，保險業面臨消費者需求多元化、資金再投資風險及多元行銷通路競爭等挑戰。金管會已積極透過檢討修正各項法令規範，促進保險業的永續經營與發展，鼓勵保險業創新，滿足消費者多元化保險需求。

同時，金管會持續關注保險業的公司治理、內控及風險管理等面向是否妥適建構及有效運作，得以確保公司健全經營及維護消費者權益。為強化保險業法遵，透過本次舉辦研討會，項保險業充分說明相關新修正法令及重要業務宣導事項。

雖然新冠肺炎疫情使許多大型會議受影響或取消，金管會在做好防疫措施前提下，仍決議續辦法遵研討會，說明重要法規及常見缺失，邀請檢查局分享金檢常見缺失及改善作為，並安排綜合座談與保險業雙向溝通，讓各公司了解保險監理方向及落實法遵相關作法。

(時報資訊)