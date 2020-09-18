街口集團執行長胡亦嘉與金管會的戰火再度升溫！金管會表示，由於迄今仍未收到學經歷證明文件，已於16日正式駁回胡亦嘉出任街口投信董事長申請，若街口投信未能改善董總董總出缺「鬧空城」等問題，最嚴重將不排除予以撤照處分。

胡亦嘉因「街口託付寶」爭議屢屢槓上金管會，導致街口投信高層人事動盪，7月23日董事長高武忠遭撤換、改由副董事長胡亦嘉暫代，但總經理莊鈜富在5天亦宣布離職走人，使街口投信陷入董總同步出缺、僅剩胡亦嘉獨掌大局狀態。

證期局副局長郭佳君表示，街口投信8月12日來函申請由胡亦嘉出任董事長，但僅附上申請表格及相關聲明書、未提供相關學經歷證明文件。金管會8月20日函請街口投信在8月底前補件，但街口投信仍未提供，因此已在16日駁回申請案。

郭佳君指出，董事長為重要職務、且投信董事長必須合規，一般金融機構都會配合。但胡亦嘉連最基本的書面文件都無法配合，認為「遵法認知相當不足」，在其他部分要有更多期待「比較困難」，因此決議駁回申請案。

針對街口投信董事長及總經理持續唱空城，郭佳君表示，將請街口投信盡快提出適格人選提報金管會，並呼籲持股20％的國票證應發揮專業股東應有角色，盡快讓董事會恢復正常運作。若此狀況遲未改善，最重將不排除予以撤照處分。

對於胡亦嘉再度召開記者會，痛批金管會證期局公然說謊且企圖直接定罪，郭佳君對此駁斥指出，7月29日便發文街口投信要求3大關鍵資料，包括託付寶架構決策流程及內部簽核評估程序、與街口電支及街口金科三方合作契約，街口金融科技扮演角色。

郭佳君表示，街口投信8月11日以電子郵件回函，但僅提供託付寶架構，未提供其他2大關鍵資料，且迄今完全未提供任何書面資料。由於屢次發文未獲回應，「配合度真的很差」，才會在9月11日赴街口投信進行金檢、調閱相關資料釐清。

對於胡亦嘉屢次開嗆金管會，認為金管會對街口不公平，郭佳君表示，金檢是行政監理措施之一，所做的都是必要的監理作業。至於是否為雙方溝通有誤會或認知不同，郭佳君直言胡亦嘉清楚什麼資料有提供、什麼沒提供，認為胡亦嘉「只選擇自己想認知的」。

(時報資訊)