金管會指出，期貨信託基金暫行豁免條款規定將於9月底屆滿，10月起恢復原清算規定，即近30個營業日平均單位淨值低於2元，就必須清算申請下市。依目前估算，「元大S&P原油正2」ETF淨值若未提升，最快11月中恐將下市清算。

新冠肺炎疫情使全球金融市場短期劇烈波動，造成期信基金淨值異常波動，「元大S&P原油正2」ETF可能達到「近3個營業日基金平均單位淨值較最初單位淨值累積跌幅達90％」的清算標準。金管會3月19日修正清算規定，將評估期間自近3日拉長至近30日。

衡酌保護投資人權益，金管會4月16日公布期信基金暫行豁免條款，若在申請日前1日基金單位淨值高於0.5元，且基金單位淨值近10個營業日，曾發生6日或30日單位淨值變動率，超過過去3年變動率2.33倍標準差狀況，可申請至9月30日前不受清算門檻限制。

隨著暫行豁免條款將在9月底屆滿，證期局指出，自10月1日起，期信基金若近30個營業日平均單位淨值低於2元，就必須申請清算下市。「元大S&P原油正2」截至16日的近30個營業日基金平均單位淨值僅0.87元，若未來無法回升，將難逃下市清算命運。

證期局表示，期信基金需向金管會申請核准後，再依證交所現有規範辦理清算，相關程序需約1～1.5個月才能完成，且確定下市日期後會再公告。以此推算，若「元大S&P原油正2」淨值無法回升達標，最快將在11月中下市清算。

(時報資訊)