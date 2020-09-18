芝加哥白襪隊暌違12年重返榮耀，他們18日以4-3擊退同區勁敵雙城，33勝17敗確定晉級季後賽！白襪在這一波對雙城4連戰取得3勝1負，勝差擴大到3場，兩軍接下來沒有對戰機會了，白襪很有希望守住美聯中區王座。

猛將阿布瑞尤(Jose Abreu)大概感觸很深，他生涯7年都效力白襪，陪球隊度過重建期，本季繳出0.332打擊率、1.018攻擊指數的最佳成績，並以51打點暫居聯盟打點王。此戰阿布瑞尤第4局從前田健太手中轟出陽春炮，個人本季第17轟，讓白襪1比1追平比分。7局下白襪又落後1分，仍是阿布瑞尤適時安打送回追平分，並由席曼奈茲(Eloy Jimenez)補上超前打點的二壘打。

美中其餘兩強雙城、印地安人仍有機會以分區第2名和美聯外卡的方式晉級，對白襪仍是威脅。白襪的高勝率主要來自同區的老虎與皇家兩支弱隊，他們本季對老虎9勝1敗，對皇家也是9勝1敗。

白襪上月對戰紅雀演出罕見的「單局4連轟」，隊史第2次，巧合的是前一次在2008年8月，也就是他們最近一次晉級季後賽的球季。相隔12年再現神蹟，同時再闖季後賽。捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)指出關鍵在於年輕化，「年輕的球隊難以預測且無所不能。」

(中時新聞網)