美國國務院次卿柯拉克訪台。(翻攝中時新聞網直播)

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach)17日率團訪問台灣。這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。但相比之前8月到訪的美國衛生部長阿札爾，卻是異常低調。有媒體認為美國此次低調之因，除了顧忌國民黨反美豬外，還有美國內部對經貿談判有歧見。

阿札爾8月訪台時，搭乘尾翼漆美國國旗的空軍行政專機。但次卿柯拉克昨卻是搭灣流型商務包機來台，被外界解讀降低出訪規模。阿札爾訪台時，不僅公開行程多，甚至和總統蔡英文會面時開直播。但美國務院處理柯拉克的台灣行，相對低調，行程幾乎不公開，與外交部長吳釗燮會面安排台北賓館，與蔡會面則安排在總統官邸。

對此，港媒《中評網》表示，美方此次行程低調之因，其一可能和國民黨反美豬有關。若美國高調訪台，抗議團體有可能如影隨形，因此美方此舉也是想降低國民黨和民間對美豬、美牛的反彈之意。

第二，民進黨政府之前高調宣布柯拉克訪台是要談經濟議題，更透露可能是台美BTA或FTA會前會，但美國經貿談判通常都是貿易代表署（USTR）負責，因此USTR和國務院之間可能還有歧見需要溝通，導致柯拉克訪台行程越趨低調。

(中時新聞網)