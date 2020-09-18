大宇資(6111)今年7月新遊戲《仙劍奇俠傳-宿命》推出，是下半年上市的首款遊戲，緊接著9月9日推出《軒轅劍-劍之源》，《軒轅劍七》單機版本亦將於10月上市，下半年動能不虞匱乏，加上授權金入帳，下半年可望較上半年樂觀；而明年初開始還有《明星志願四》手遊、《仙劍奇俠傳-九野》、單機版《仙劍奇俠傳七》以及電影、電視劇陸續播出，動能可望延續到明年上半年。

大宇資上半年營收2.93億元，營業利益1.25億元，稅後淨利0.43億元，每股盈餘0.89元。上半年營運收入0.71億元，占比24％，研發及授權營收2.23億元，占比76％，跟去年全年相比，比重變化不大。8月則因為旗下遊戲角色授權影視權利金入帳，單月營收0.46億元，月增翻倍，年增亦達118％。

展望下半年，今年7月先有一款《仙劍奇俠傳-宿命》推出，該款遊戲與崑崙合作開發，在台灣上市後曾是App Store下載排行第一，在兩岸成績都算是不錯；而與中手遊合作開發《軒轅劍-劍之源》9月9日在台灣上市，目前榜單位置約20名，本周將開始打電視廣告，可穩定貢獻接下來營收。

單機版《軒轅劍七》由台北大宇資開發，除了發行PC及家用主機版本外，還有國際計畫布局，包括日文及英文版本，並與日本角川合作開發漫畫，預計10月12日舉辦記者會，擴增海外IP影響力。

在明年上市計畫方面，上半年也是一檔接著一檔，《明星志願-璀璨星戀》手遊還在調整，目前正開發調整中，預計今年底明年初上市。《仙劍奇俠傳七》由北京軟星開發，使用Unreal遊戲引擎，因疫情影響上市時程，將於2021年上半年推出PC以及家用主機版本。

另外，《仙劍奇俠傳—九野》因為大陸版號取得不易，10月先在steam上市測試玩家反映，再做調整，不會等到版號核准才會發行，正式上市應該落在2021年。

大宇資也布局遊戲以外的電影、漫畫市場，《軒轅劍》、《仙劍》漫畫都在進行，《軒轅劍》漫畫未來會進入線上平台，10月在台推出單行本。《軒轅劍》電影作品籌備中，網絡大電影也在洽談；另一款IP《明星志願4》影視異業結合，《仙劍奇俠傳》電視劇有三部在籌備，網絡大電影一部已經拍攝，年底前會上映，至於收入，大宇資在影視方面純粹以授權為主。

(時報資訊)