今年上半年全球影視受到疫情嚴重衝擊，整個影視產業進入冰河時期。不過，在全球各地逐漸解封，全球影視產業走出谷底，2020年下半年海外地區電影院逐步進行開放，以及影視拍攝製作倍數開機的情況下，兔將(8492)已經接連完成兩部電影及三部大型電視劇的訂單簽約，並將於10月完成大型古裝玄幻劇「鏡．雙城」拍攝，全面進入後期製作，今年第4季業績成長可期。此外，接續訂單已到2021年第4季，目前積極擴充產能中，因應產業回溫所帶來的市場需求。

兔將過去9年，藉由積極參與海外自製與中外合拍的專案，取得跨歐美電影製作菁英合作的機會，進行全方位的技術交流，將多年的研發技術與影視專案經驗，運用在複雜的CG技術升級及製程改良，2020年上半年已完成新一代CG生物生產線架構，並投入生產；同時，於先進技術回饋本土國片前提下，除投資及承製台灣少見的海上災難動作大片「海霧」特效及後期工作外，並將最新研發的生物特效技術與製程，與國際特效公司Tippett Studio同步，共同創作全新院線視效大片「赤狐書生」，並預計於2020年11月正式上映。

兔將是業界少有具製作複雜生物特效的團隊，並持續的朝開發大型巨作項目邁進。另外，今年在電影製作的技術應用與影片串流平台上，也有更精進的突破與延伸，除與國際影視製作公司共同開發與承製新內容外，將持續開拓海外市場，成立原創影視開發部門，培植專業未來人才，發展工業化影視流程，開發原創IP及拓展台灣文化內容，吸引全球知名影視企業來台尋求合作夥伴、共同開創商機。

(時報資訊)