美國周四9月17日房屋等經濟數據不佳，打擊市場情緒，美國股市動蕩，蘋果引領科技股拋售持續，儘管尾盤跌幅收斂，但終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於-0.06%至-1.27%，其中那斯達克指數最為弱勢，APPLE下跌1.6%，台積電ADR下跌0.96%，聯電ADR上漲0.93%。

量價及技術面：

(1)、量能：量縮回檔，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為月線(約12,724點)附近，上檔壓力為13,050點附近。

(3)、技術指標：日KD向上開口收斂，短線仍要提防回測。

櫃買指數上漲0.05%，收在167.64點。短線支撐為164點附近，壓力為171點附近。

觀盤重點：美股周五面臨四巫日期貨結算，股市呈現回檔也拖累台股周四走勢，加上台積電(2330)除息弱勢，我們認為短線上行情不宜過度追高，預期維持高檔震盪，另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意5G、NB、TWS、生技、風電、運動風。

(時報資訊)