高巿府環保局17日夜間陸續接獲多起民眾陳情鳥松區中正路段廠房有明顯化學異味，現場查獲堆置數十桶的丙烯酸乙酯物。為防止異味擴散，已於18日凌晨1時許，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味大幅降低，今早將再委請清除業者將異味廢棄物運離。
昨日上午環保局接獲民眾陳情，位於鳥松區中正路46巷有不明異味，現場堆置化學混合物及數十桶內容物不明之藍色鐵桶。桶內黏稠液體洩漏產生明顯刺鼻臭味，以儀器初步判定為丙烯酸乙酯，於是先以木屑覆蓋。
到了晚上，因受氣壓、風向影響，異味範圍擴大，環保局再接獲多起陳情，立即啟動應變小組，高雄科技大學教授陳政任建議先鋪設吸油棉防止廢溶液流出，再加以帆布覆蓋防止氣味飄散。
環保局稽查科、廢管科及鳥松區清潔隊於昨晚10時30分出動15人前往應變，其中6人著全罩式面具進場作業，稽查科空汙小組2成員則監控異味飄散情形。
對於場址承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，環保局除將依空汙法處以10萬至500萬罰鍰；該行為人未依規定申請相關清理廢棄物許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新台幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。