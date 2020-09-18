高巿府環保局17日夜間陸續接獲多起民眾陳情鳥松區中正路段廠房有明顯化學異味，現場查獲堆置數十桶的丙烯酸乙酯物。為防止異味擴散，已於18日凌晨1時許，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味大幅降低，今早將再委請清除業者將異味廢棄物運離。

昨日上午環保局接獲民眾陳情，位於鳥松區中正路46巷有不明異味，現場堆置化學混合物及數十桶內容物不明之藍色鐵桶。桶內黏稠液體洩漏產生明顯刺鼻臭味，以儀器初步判定為丙烯酸乙酯，於是先以木屑覆蓋。

高雄鳥松丙烯酸乙酯物異味，將開罰10萬至500萬。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真）

到了晚上，因受氣壓、風向影響，異味範圍擴大，環保局再接獲多起陳情，立即啟動應變小組，高雄科技大學教授陳政任建議先鋪設吸油棉防止廢溶液流出，再加以帆布覆蓋防止氣味飄散。

環保局稽查科、廢管科及鳥松區清潔隊於昨晚10時30分出動15人前往應變，其中6人著全罩式面具進場作業，稽查科空汙小組2成員則監控異味飄散情形。

高雄鳥松丙烯酸乙酯物異味，將開罰10萬至500萬。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真）

對於場址承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，環保局除將依空汙法處以10萬至500萬罰鍰；該行為人未依規定申請相關清理廢棄物許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新台幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

(中時 )