館長陳之漢遭槍擊21天後，17日在YouTube頻道開設直播，隔空對幕後藏鏡人喊話「你有什麼不爽的，就法院告嘛，動刀動槍你划得來？」，還說，他已經花了2000萬找貼身保鑣，而且好幾個都是國安局背景出身的人，萬一這起案件警方查不出結果「沒關係，你花千萬，我花10億」，只要有錢，真相總有一天會水落石出，會花一輩子時間追查真凶，

館長在直播中提到，原本自己是很親民，但遭到槍擊之後，這輩子恐怕無法再跟粉絲拍照，現在他花錢請保鑣，一個月至少花50萬元請國安局出身的貼身保鑣，目前已經支付了1、2000萬元「我這個人有仇必報，而且10倍還你」，還說，我公司資產也有10幾億，只要有錢，總有一天真相會水落石出，假如警方查不到也沒關係「你花千萬，我花10億，我努力做，就算要用上一輩子，也一定要揪出幕後主使者。」

他在直播中痛罵藏鏡人說，讓23歲的槍手進去關，關出來後人生都不好過了，如果他真的被打死，外面會世界大戰，甚至有堂口會死很多人，為了看他不爽賠上整個堂口值得嗎？還說，自己是隻會下金雞蛋的金雞、是棵會賺錢的樹，他掛了，背後的股東一定無法接受，一定有人會付出代價。

館長還怒嗆槍手劉嫌的辯護律師「接這個案子對嗎？全世界都在看你，我也知道你背後哪個幫哪個派的阿，很屌是不是，這個老闆我也知道阿，我全都探聽出來了阿，我死的話大家一起死，一切交給警方，不要血流成河，不然不好看，自己這些年也賺了10幾億，全部賣掉賣個5億回來打仗就好」。

(中時新聞網)