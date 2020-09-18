台南市白河警分局17日前往後壁頂安里活動中心辦理社區治安會議，提醒鄉親注意施工路段行車安全。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南後壁區市道172線安溪寮段至白河區正進行拓寬工程，因應施工路段道路車道縮減，白河警分局除持續加強巡邏守望，防止交通事故，17日也前往頂安里活動中心辦理社區治安會議，與社區民眾鄉親面對面交流，齊力維護交通安全。

會議由安溪派出所所長張許世賢、頂安里里長林丁和共同主持，副分局長李忠憲率防治組組長鄭慶盛、交通組巡官薛宇庭、偵查隊副隊長胡益源等參與，透過宣導提醒民眾交通安全注意大型車內輪差、戴安全帽、防詐防假檢假借款、青春專案及家庭暴力防治等當前警政重點工作宣導。

白河分局表示，為加強防制轄區交通事故發生，平時藉由治安會議及結合五力協勤民力宣導行人路權、高齡者用路安全及防疫工作等，希望藉由民間力量的參與，使宣導效果接地氣，深化民眾交通安全觀念，進而減少交通事故的發生。

白河分局也提醒用路人，172線因施工部分車道縮減，行經施工路段，勿超速、爭道，放慢行車速度，注意行車安全，遵守號誌及施工單位管制措施，避免交通事故發生。

(中時 )