【1】全台灣都是建廠基地 魏哲家：台積電不排除赴高雄投資
台積電總裁魏哲家17日指出，新冠肺炎疫情造成深遠影響，但是有改變、就有機會，「要抓住機會的方法很簡單，就是專注創新」，改變都將成為新常態，創新成為在新常態中取得先機的關鍵。
【2】富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾
由證交所與富時國際合編的台灣指數系列季度調整，今（18）日盤後生效；而台股16日創高後、17日再跌逾百點，三大法人也由前一日買超143億元，「翻臉」變成賣超142億元，幾乎快全吐回去，投資專家認為，短線國際股市變數多，台股震盪難免，今宜提防個股調整及爆量甩尾。
【3】糧商炒匯案 四銀行遭金檢
新台幣疑似炒匯案，央行說分明。央行總裁楊金龍表示，近日因傳出有糧商炒匯，央行已針對銀行展開金檢，目前還在處理中，須等檢查報告出爐才能公布，主要是「情況滿複雜的」，但簡單說就是「不符合實需原則」。
【4】9檔投信作帳股 吸睛
距離9月底、第三季季底，僅剩下最後二周，隨著指數呈現高檔震盪，投信17日轉為賣超集中市場9.2億元，為近一個月來單日第二高，季底作帳行情是否會先出現結帳行情，備受關注。
【5】Fed狂買不手軟... 美房貸抵押證券 發行爆天量
美國房貸利率不斷下探，掀起一股房貸再融資熱潮，進而刺激不動產抵押貸款證券（MBS）發行量激增，不過市場需求依舊強勁，美國聯準會（Fed）成為該證券最主要的買家。
(中時新聞網)
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