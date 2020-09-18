KID先前發文哀悼小鬼。（圖／中時資料照片）

「小鬼」黃鴻升16日傳出在家過世，享年36歲，和他生前交情超好的「KID」林柏昇昨連夜為小鬼製作出一支〈我不是空笑夢〉MV，紀念好友，昨晚他打起精神和坤達、邰智源上《木曜4超玩》直播節目，過程中KID、坤達數度表情凝重，製作人也透露希望外界多給他們空間，坦言KID其實需要獨自整理好情緒，其實起初的哀悼文也是因為眾人的「期許」，才勉強發出。

得知小鬼猝逝訊息時，KID當時在限時動態簡單寫下：「不要問我任何事，拜託了大家」，之後才發長文回憶和小鬼相處點滴，「我們跑去龜山島夜宿一起唱歌跳舞，因為你把大家都當作自己人，所以太沒形象而無法全部剪進正片裡」，又感謝小鬼在KID當兵那年義不容辭幫他代班工作，「我知道那就是我跟你男人的浪漫，聊天的結尾我總是會說一句等我回來，你也一定會回我一個黑色手手，然後繼續任勞任怨的幫我代班。」

據《ETtoday星光雲》報導，KID昨戴著漁夫帽，坤達昨戴著墨鏡參加《木曜4超玩》直播，兩人都一臉憔悴，錄影時坤達數度抿嘴，眼看遠方，KID也整場沒什麼笑容，製作人陳百祥透露，因為兩人是藝人，幾經考慮後還是決定完成原定工作，也希望大家多給體諒。

陳百祥表示，KID和坤達現在「真的沒有力氣」回應外界關心，也說KID先前發的哀悼文其實也算被迫發的，「全部人都期望看到那篇文，他才PO的！」KID現在最想做的是躲在自己的角落，好好把失去兄弟的傷痛整理好，許多參與直播的網友為KID、坤達加油打氣，邰智源也在節目最後說：「兩位也辛苦了，回去好好休息。」

(中時新聞網)