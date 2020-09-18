這種「幽默」恐怕也只有金塊總教練麥克馬龍才能接受！面對金塊創紀錄連兩個季後賽系列戰從1勝3敗頹勢逆轉晉級，麥克馬龍18日受訪時不禁自我調侃，強調自己想跟聯盟申請讓金塊在西區冠軍賽從1比3打起，結果當然遭到拒絕。

畢竟從前兩個系列戰來看，只要讓金塊處於1比3落後，幾乎等同無敵狀態，麥克馬龍說：「我們跟聯盟申請接下來直接從1比3開打，這樣可以給大家節省很多時間，進而趕上東區冠軍賽的進度，可是他們拒絕了。」目前東決打到G2。

金塊無疑是今年NBA季後賽最大黑馬，首輪面對爵士，就從1勝3敗逆轉晉級，接著面對本季奪冠呼聲很高的快艇，也從1勝3敗頹勢，不可思議連贏3場挺進西區冠軍賽，其中兩戰更是分別上演16、19分大逆轉，難怪他們如今士氣大振。

可是接下來西區冠軍賽的對手，卻是「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，金塊陣容仍然無法整齊，巴頓因為膝傷已經離開奧蘭多隔離園區，麥克馬龍說：「巴頓沒有具體復出時間表，但我們希望就算他不能上場，也可回歸園區跟球隊待在一起。」

(中時 )