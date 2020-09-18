立法院新會期今日（18）開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告美豬、美牛進口議題並備詢。國民黨立委前晚已在議場大門外駐守，現場高呼口號反對美豬牛進口，隨後登記送交提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告有關美豬牛政策，並要蔡、蘇向全民道歉。國民黨立委謝衣鳳一張在議場前比出「小豬鼻」表示已「全面備戰中」的照片，獲得網友大讚。

謝衣鳳早上7點在臉書發文，寫道：「今天是這會期開議的第一天，已經全面備戰中！ 蔡政府不顧國人健康，強硬開放含瘦肉精的美豬進口，但卻無法標示清楚。新的會期，將全面要求，蔡政府要對國人講清楚、說明白！」

謝衣鳳在文章附圖中，站在議場外比出「小豬鼻」表情，宣示「力挺台灣豬，全面備戰中」決心，呼籲全民「『衣』起守食安護健康」。俏皮的模樣配上清麗的容貌、俐落的穿著，獲得網友一致好評。

文章一出，迴響熱烈，迅速獲得超過1400個讚、近百則留言與數十次分享。網友紛紛留言：「衣鳳委員好可愛」、「也太正了吧」、「國民黨就靠年輕一代了」、「國民黨不要做事老做一半，給人民點對你們的信心」、「委員，加油！」「委員真的好棒！」

(中時新聞網)