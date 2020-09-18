雙城唐納森(左)被驅逐出場，向主審比讚。（美聯社）

Josh Donaldson may be the first and only player in baseball history to get ejected while hitting a home run. Amazing. pic.twitter.com/C8zwgyerQp — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) September 17, 2020

明尼蘇達雙城18日兵敗芝加哥，雙城唐納森(Josh Donaldson)還演出可能是美職史上難的一見的鏡頭：擊出全壘打的同時被驅逐出場。唐納森擊出全壘打跑回本壘的時候疑似向主審挑釁，當下就被趕出去，終場白襪4-3獲勝。

唐納森是6局上首位打者，白襪投手羅培茲(Reynaldo Lopez)連投兩顆壞球，第3顆仍是偏低外角球，唐納森及時收棒，主審卻判定好球(可能他看走眼或覺得唐納森有出棒)。唐納森很不爽，跟主審爭論的時候，總教練波德利(Rocco Baldelli)還跑出來關切。

羅培茲下一球投到內角位置，憤怒的唐納森打個正著，成為左外野方向的陽春全壘打。唐納森跑回本壘時故意向本壘板踢沙，隨後他好像覺得不夠過癮，折回去再踩一次壘包，並且再踢一次沙。主審當時站在本壘旁，做出手勢將得意忘形的唐納森驅逐出場！

唐納森第一次踢沙的時候就被驅逐了，但他毫不在乎(還對主審比讚)，雙城當時以3比2領先，他因此少打1次。沒想到7局下白襪反攻逆轉勝。雙城在美聯中區暫居老二，儘管白襪篤定晉級季後賽，雙城仍有機會奪回龍頭或是以分區第2席位晉級。

(中時新聞網)