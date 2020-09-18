美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）抵台，是1979年台美斷交以來，訪台級別最高的國務院官員，原先傳出他今(18日)將主持「台美經濟與商業對話」，最後卻取消這項安排，美方僅宣布訪團來參加前總統李登輝告別禮拜，引發各界揣測。對此，前國民黨立委孫大千則認為，「圍堵中國大陸要台灣打前鋒，過時武器要台灣高價買，有毒豬肉要台灣忍耐吃。台美關係究竟是夥伴關係？還是主從關係呢？」

孫大千在臉書質疑，「事實證明，開放美牛美豬進口，根本就是民進黨為了感謝川普政府在總統大選時暗助小英的投桃報李。得到好處的是民進黨，承受苦難的卻是台灣人民。美國國務次卿的訪台行程自始至終就是為了弔唁李登輝前總統，和民進黨一直不斷吹噓的台美經濟對話，恐怕八竿子都扯不上關係。」

另外，孫大千說，「那麼，原本說好的展開台美貿易談判、簽署台美BTA，以及加入TPP呢？難道都只是為了安撫台灣人民怒火的美麗謊言嗎？」

而針對台美經濟商業對話取消問題，行政院發言人丁怡銘表示，來訪的各項活動，向來都是尊重訪客規劃；至於供應鏈重組等各層面議題因牽涉廣泛， 台美雙方仍會把握機會，面對面交換意見。

(中時新聞網)