科技股連續第二天走弱，以及官方數據顯示上周請領失業救濟給付人數仍然偏高，周四美股三大指數收黑。

勞動部公布的請領失業給付人數報告加劇復甦停滯的擔憂，該報告顯示，儘管上周初次請領失業救濟金人數減少，但仍處於極高水準。與新冠狀病毒疫苗相關的矛盾消息，以及新一輪紓困振興方案的不確定性，亦為市場帶來壓力。

美國總統川普周三晚間表示，美國可能最早在10月開始配送新冠疫苗，然而美國疾病控制與預防中心（CDC）主任當日稍早前向議會表示，今年雖然會有疫苗，但初期數量有限，只有最需要的人能接種，在6～9個月內不會普遍發放。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌130.4點或0.47%，為27,901.98點。標普500指數跌28.48點或0.84%，為3,357.01點。那斯達克綜合指數跌140.19點或1.27%，為10,910.28點。

標普500指數11大類股跌多漲少，權重較大的科技股收跌0.8%，對大盤的打擊最大。通訊服務、地產、金融股亦表現疲弱，分別跌1.83%、2.19%與1%。

亞馬遜跌2.3%，蘋果跌1.6%，對標普500指數與那斯達克指數的拖累最大。臉書跌3.3%，網飛跌2.8%，Alphabet跌1.7%，微軟跌逾1%，前一日風光上市的Snowflake收跌10.4%。上周那斯達克指數走跌，與歷史收盤高點相比跌幅達10%，確定自9月2日起進入修正區。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示，這些科技巨頭在8月最後一周的表現令人難以置信，「我認為目前這是一個合理的獲利了結情景，預計科技股將在年底前反彈」。

聯準會周三承諾將長時間保持當前的超低利率水準，以支持美國擺脫新冠肺炎疫情引發的經濟衰退。Dollarhide對此表示，投資人喜歡聯準會降息，因為他們認為這對市場有利，但如果聯準會認為我們需要在較長的時間裡保持利率偏低，人們就會開始擔心經濟體質。

個股方面，奇異（General Electric Co）收漲4.4%，因執行長Larry Culp宣布該公司的自由現金流將於下半年轉正。福特汽車宣布已開始在密西根州工廠生產新一代F-150皮卡，股價收漲3.7%。

(時報資訊)