新冠肺炎疫情及中美貿易戰衝擊電子產業，PCB及半導體設備廠—揚博(2493)因搭上半導體及ABF載板高成長列車，前8月合併營收為16.71億元，年成長1.51%，展望未來，揚博表示，異質晶片整合是半導體重要趨勢，也是公司未來重要設備業務，公司將持續開發5G相關應用載板、軟板及硬板製程(手機及伺服器用厚大板)、電動車及ADAS車載板等製程設備，並強化設備智慧化，公司也將配合客戶開發印度市場，審慎樂觀面對半導體相關業務。

揚博業務分為代理及自製設備兩大部分，其中代理以進口半導體相關藥水及設備為主，自製設備則以PCB溼製程設備為主，包括：ABF載板垂直顯影Amopc Wing Etching系統及傳統水平式設備等，其中公司於5到6年前開發出來，擁有許多專利的ABF載板垂直顯影Amopc Wing Etching系統主要應用於5G/AI的PCB載板製程，獲得各大PCB廠使用。

在半導體代理方面，揚博目前半導體相關業務包括：半導體前段如：覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液、3D-IC及FOWLP高速電鍍藥水、晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液、高解析光阻液及Hard Mask等、先進封裝的導線架metal finish用藥水(目前為主力產品)及QFN導線架&石英震盪器電著光阻等，以及5G/AI的AiP(Antenna in Package)測試應用設備及5G通訊晶片測試MLO探針卡等三大部分，針對異質晶片整合製程，揚博也代理日本設備公司產品—Laser Heater TC Bonder，主要是用在2.5D的IC封裝製程。

揚博表示，5G及AI因為要處理大數據，HPC(高速運算)如果運用現有半導體技術，因為受限於摩爾定律，在電晶體細線化會遇到問題，因此異質晶片整合就變得很重要的趨勢，這也是未來公司發展重要業務。

今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，各國封城封國導致勞動力不足及物流不順，生產線大規模中斷，加上中美對立衝突加劇，對全球行動裝置與設備市場造成重大衝擊，不過揚博因搭上半導體及ABF載板高成長列車，營運逆勢成長，今年上半年稅後盈餘為1.93億元，年成長42.96%，每股盈餘為1.69元，累計前8月合併營收為16.71億元，年成長1.51%。

揚博表示，雖然面臨新冠肺炎疫情、中美貿易戰及美國總統大選後權力重組等不確定因素，台灣在多年的電子業經驗下，保有硬體上的優勢及完整的上下游供應鏈，揚博代理業務積極佈局半導體前段、先進封裝、5G通信/AI人工智能此三大應用，且在PCB部分，預期2020年到2021年市場主要要成長還是在ABF載板及電動車等，包括：ABF載板高階製程設備需求、各廠商跨入高階產品競爭如:5G相關載板、類載板、HDI軟板設備需求，以及電動汽車與安全相關設備需求，都是公司努力目標，尤其是半導體相關設備，審慎樂觀面對相關業務；公司也將持續著墨東南亞市場，並配合客戶發展跨入印度市場，進而推升公司業務穩定成長。

(時報資訊)