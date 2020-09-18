美股的不穩定造成台股的不安定，周四台股在護國神山台積電(2330)轉弱、以及大型權值股拉回影響下走低，13000點再度成為市場的上檔壓力處，不過，權值股雖然轉弱，但中小型股仍有零星火力，顯示市場資金、人氣並未消退。

從大環境來看，美股因科技股籌碼鬆動，導致股市上下波動較大，目前美股正進入「擠泡沫」的估值調整階段，股價的波動比較大，會影響短期台股的表現，周四在權值股轉弱之下台股拉回，13000點的關卡未能攻克，但從護國神山台積電(2330)的股價穩定度增強來看，關前震盪後可望向上突破。

周四焦點又轉向非電股，二線塑化、玻陶、紡織、運輸等再度轉強，電子類股佔大盤比重退到66%，雖然電子人氣減退，不過，低基期的被動元件、半導體矽晶圓、記憶體有了轉強訊息，這三大類股是電子股中股價表現較為落後者，讓低基期落後股補漲，具有墊高大盤底部功效。

(時報資訊)