驗船中心（CR）17日於台北舉辦技術研討會，CR黃建樺副總驗船師指出，今年CR於東京備忘錄（Tokyo MOU）之評比持續名列高表現度（High Performance），名次也提升至全球排名第10名，另配合交通部航政司與航港局，國輪連續兩年獲得美國21世紀優質船舶計畫（Qualship 21）之肯定，績效為歷年最優，透過研討會續提升我業界技術能量。

研討會第二個主題由何政龍驗船師針對船舶檢驗經常發現之缺點進行探討與分享，其從港口國管制（PSC）經常出現之缺失為出發點，結合CR實務經驗提供航商相關建議，以利我國航商更加了解日常保養與檢驗之重點，進而維護人安、貨安、航安並避免造成環境汙染。

接著第三個主題由吳靜綺組長說明CR智能船舶準則簡介，由於船舶智慧化時代的來臨，CR於今年發布「CR智能船舶準則」以提供航運界有可依循之標準，並已為國內航商的新造船完成智能船舶的認證服務，有效的提升船舶營運效率，並降低航行期間的風險。

研討會的壓軸主題由CR研發組陳冠臻驗船師展示研發策略及多項與船舶營運相關之研究成果，包括船舶鋼板腐蝕、高速雙體船負荷及結構評估、離岸風場效能及發電量計算等，並介紹CR與學術機構合作開發之天氣定航系統，透過天氣資訊蒐集，計算船舶最優化航行路線，以達到最省時、省油及降低風險之效益。

本次CR技術研討會吸引眾多航運業及學術界教授共襄盛舉，現場互動熱絡，透過本次研討會分享相關訊息，並藉由與業界之交流，得以提升我國航運產業之技術能量，並增進航運產業蓬勃發展。研討會資料可至CR官網下載。

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