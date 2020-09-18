行政院長蘇貞昌今赴立法院報告瘦肉精美豬、牛輸台政策，面對訪台的美國國務院次卿柯拉克臨時取消「台美經濟與商業對話」，蘇貞昌表示，台美關係一再有突破，美國各方面也一再挺台，從衛生部長到國務院最高層級官員都來台灣了，這已經是突破。

面對美國聯邦眾議員蒂芬尼提出決議案，呼籲美國恢復與台灣的正式邦交關係，終結一中政策，蘇貞昌表示，台灣很樂意負擔國際責任，而國際如果不因為中國政治因素干擾，台灣將能有更多貢獻。

蘇貞昌強調，台灣是世界上很重要的成員，一直是世界的典範，也是世界大家庭很負責任的一員，如果能擴大台灣國際空間，相信對世界的方方面面都會有很大的益處。

蘇貞昌說，例如台灣防疫有成，利用口罩幫助很多國家，若能以此經驗提供世界參考，相信一定會有幫助。尤其以台灣的經貿實力，若有更大的參與空間，整個世界貿易組織一定會更好，「我們樂意負擔國際責任，國際如果不因為中國政治因素干擾，台灣會有更多貢獻。」

蘇貞昌強調，在蔡英文總統領導下，台美關係一直大力改善，美國國務院次卿也到了摨灣，這是繼衛生部長之後的美國最高官員來台，打破40幾年來歷史，非常難得，政府將藉此機會進行雙邊互惠的意見交換。

(中時 )