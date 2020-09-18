人妻分享自己做的宵夜。（圖／翻攝自臉書／《我愛全聯-好物老實說》）

全聯規模雖沒有大賣場大，但裡頭樣樣俱全，深受主婦們喜愛。一名人妻昨到全聯選購了一樣食材做宵夜，沒想到端出「美姬菇料理」後，不僅逗笑了老公，也引起網友熱烈討論「形狀太母湯了」、「一盤藍鳥」。

人妻做出狀似「藍鳥」宵夜引起網友熱烈回應。（圖／翻攝自臉書／《我愛全聯-好物老實說》）

這位人妻在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，一直都會在社團上看大家推薦分享的好物，於是挑了最近廣受好評的「美姬菇」，加上肉片一起料理。

原PO這料理做法是，在每個香菇包上肉片，沒想到做完端出來一看，形狀真的太母湯，把老公逗得大笑， 自己也覺得越看越好笑「食材真的不能隨便亂包」。

此文貼出不到一天累積近3萬次按讚，超過2千則留言，網友紛紛打趣留言「我跟我老公笑到流淚了」、「這老婆太有才了，居然用這種方式暗示」、「這是暗示嗎？」、「堪稱年度最熱門話題」、「一盤藍鳥」、「有考慮在他面前一根一根剖開嗎？」、「老公：今晚妳想來點...」。

(中時新聞網)