「2020年臺灣創新技術博覽會」，將於9月24日至26日在臺北世貿一館登場。本展為將臺灣打造為跨國產業技術交易平台，主辦單位廣邀知名國際企業及機構參加，包含西門子(Siemens)、微軟(Microsoft)、康寧(Corning)、羅技(Logitech)、思科(CISCO)等，將展出1200多項創新技術，預計可為我國業者與發明人帶來更多合作商機。

今年由各部會所籌組的「創新領航」、「未來科技」及「永續發展」三大主題專館為最大亮點。「創新領航館」聚焦臺灣5+2產業的跨域應用，精選105件展品，設置「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」及「新保健」四大主題區，各自輔以「國防產業生態系」、「防災解決方案生態系」、「未來移動主題專區」、「科技防疫主題專區」作亮點式之呈現，讓外界看見後疫時代韌性台灣的智慧未來。「永續發展館」則以綠色產業鏈為主軸，緊扣創能、儲能、節能與系統整合，展現臺灣科研技術。「未來科技館」聚焦精準健康、AI與AIoT、電子光電、新穎材料等應用領域，展出122件創新前瞻技術，包含16家國際廠商。今年亦因應疫情推出虛實並進的線上展搶先看，提供線上觀展服務、One on One Matching 精準媒合交流，展中並舉辦打造臺灣精準健康戰略產業首長高峰會及超前部署6G產業新未來。

「2020年臺灣創新技術博覽會」於17日舉辦展前記者會，搶先曝光多件創意發明作品。由國防部國防醫學院研發「抗新冠肺炎spike抗體及其應用」。行政院農業委員會水產試驗所則研發「十全十美全魚利用技術」，利用加工技術，使步留率與魚體可利用率達100%，減少廢棄物的產生。

貿協強調，2020臺灣創新技術博覽會跨界激盪擴大展出規模，另與「臺灣國際水週」及「臺灣國際循環經濟展」同期展出，將發揮加乘效應，拓展多元合作網絡及技術加值商機，預計吸引超過2萬名國內外買主及一般民眾參觀者。

(時報資訊)