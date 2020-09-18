日本八月核心消費者物價指數出現近四年以來最劇的跌勢，凸顯出通縮的風險增加，以及新任首相馬上面臨經濟難題。日本央行行長黑田東彥週四方指出，不僅會監控價格趨勢，也包括就業；此暗示著如果失業增加了通縮風險，央行將準備擴大刺激。

包括石油，但排除波動較大的生鮮食品之核心消費者物價指數，在八月為年減0.4%，來到2016年11月的降幅水準，符合市場預期的-0.4%，但較七月的持平較糟。該數據亦立即駁斥了日本央行的2%通膨目標。

八月核心CPI的下跌主要肇因為政府將生活在東京的民眾排除在國內旅遊振興方案之外，致使住宿和飯店生意下滑。目前日本政府正計畫在下個月將東京民眾納入國內旅遊方案中。

所謂的核心中的核心CPI排除了食品和能源價格，為央行更窄的通膨衡量指數，在八月為下跌0.1%，為自2017年3月以來首次下跌。該指數在七月為上升0.4%。

八月整體消費者物價指數則為年增0.2%。

(時報資訊)