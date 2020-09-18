勞動部昨發出聲明指出，勞保年金改革原訂最快年底提出規畫，目前無任何具體期程。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，對勞保一定會負起最後的責任，請勞工朋友知道，「政府如果沒有倒，勞保就不會倒。」

據最近一次的勞保基金普通精算報告顯示，如果勞保基金未啟動改革，將在2026年破產，勞動部長許銘春日前接連提出勞保應改革並提及會降低給付率、溯及既往等，並會在年底前提出草案，引發不少爭議。

勞動部昨晚發出聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革的規畫暫緩，目前無任何具體期程。

對此，蘇貞昌今赴立院針對瘦肉精美豬、牛輸台政策進行專案報告前，特別就勞保年金改革表達立場。他說，勞工是對國家有重大貢獻的同胞，政府對勞工非常尊敬與感謝，對勞保一定會負起最後的責任，請勞工朋友知道，政府如果沒有倒，勞保就不會倒。

(中時 )