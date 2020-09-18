勞動部昨發出聲明指出，勞保年金改革原訂最快年底提出規畫，目前無任何具體期程。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，對勞保一定會負起最後的責任，請勞工朋友知道，「政府如果沒有倒，勞保就不會倒。」
據最近一次的勞保基金普通精算報告顯示，如果勞保基金未啟動改革，將在2026年破產，勞動部長許銘春日前接連提出勞保應改革並提及會降低給付率、溯及既往等，並會在年底前提出草案，引發不少爭議。
勞動部昨晚發出聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革的規畫暫緩，目前無任何具體期程。
對此，蘇貞昌今赴立院針對瘦肉精美豬、牛輸台政策進行專案報告前，特別就勞保年金改革表達立場。他說，勞工是對國家有重大貢獻的同胞，政府對勞工非常尊敬與感謝，對勞保一定會負起最後的責任，請勞工朋友知道，政府如果沒有倒，勞保就不會倒。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。