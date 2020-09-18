看來七六人早已鎖定前火箭教頭丹托尼擔任球隊新主帥了！根據《費城問詢報》記者龐佩18日爆料，剛跟火箭高層直接請辭的丹托尼，將於近日前往費城接受面試，看來比起先前謠傳的泰隆盧，七六人更有興趣招募丹托尼擔任新總教練。

儘管擔任火箭總教練4個球季期間，丹托尼拿下217勝101敗的絕佳執教戰績，卻跟總冠軍始終無緣，也讓他在本季初拒絕火箭的續約要求，擺明就想趕緊離開休士頓另謀發展，隨著火箭在西區準決賽遭到湖人4比1淘汰，他也直接走人。

就在《ESPN》記者沃納洛斯基率先爆出丹托尼走人消息，他也同時預測丹托尼最有可能加盟的球隊，將是擁有恩比德、班西蒙斯兩大球星的七六人，畢竟七六人近年陣容一變再變，確實需要一名老經驗的總教練，重新帶領他們走回正軌。

畢竟69歲的丹托尼，跟七六人高層之間早有淵源，他在2016年接任火箭總教練之前，就在七六人當過1年首席助理教練，對於七六人領導體系相當熟悉，就看接下來他前往費城面試情況如何，但以目前情況來看，丹托尼幾乎確定去向了。

(中時 )