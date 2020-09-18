日本16歲人氣模特兒重川茉彌，先前因上節目而與大一歲YouTuber前田俊陷入熱戀，沒想到今年4月便宣布懷孕震驚外界，也引發不少批評。如今已生下小孩的她，也在IG上公開產後2月的「真實近況」。

重川茉彌擁有甜美臉蛋與水汪汪大眼睛，高中時便憑著亮麗的外表在網路上吸引人氣成為小有名氣的模特兒跟網紅。加入戀愛節目《今天開始愛上你》的固定班底後，與當時只有17歲的YouTuber前田俊假戲真做，在IG上頻頻曬恩愛，沒想到3月15號才慶祝交往滿一年，4月便宣布懷孕並登記結婚，光速的感情發展引發外界質疑跟批評，認為她們將來也一定只會靠爸媽，或是這段感情走不長久….等。

在 Instagram 查看這則貼文 мaya（@mayaaa_124）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 上午 3:30 張貼

即使如此，7月9號已順利產下女兒的重川茉彌，近日也在IG上分享近況，只見她頂著妹妹頭瀏海，穿著短版的藍色T桖，臉蛋與身材看起來就跟未懷孕時差不多，吸引不少粉絲大讚「還是一樣可愛」、「有生過？」、「年輕就生果然不一樣」。

在 Instagram 查看這則貼文 мaya（@mayaaa_124）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 3:59 張貼

而面對外界的輿論，她則在IG的限時動態開放問答中回覆表示，現在已經開始有廠商來洽談工作，至於養小孩的費用到目前為止都是靠他們之前所賺的錢，將來也會靠自己的能力養育這個小孩，甚至還會回到學校完成課業，希望能兼顧家庭、工作及課業。老公前田俊則是在YouTube影片中公開重川茉彌生產的過程，看到女兒出世也感動的流下淚來，並發誓會好好照顧妻女，得到不少粉絲的祝福。

在 Instagram 查看這則貼文 мaya（@mayaaa_124）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 3:29 張貼

(中時新聞網)