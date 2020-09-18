民進黨桃園市議員王浩宇的罷免案第二階段連署即將結束，著名韓黑網紅四叉貓劉宇秀出罷王團體的「收件趨勢圖」，一改之前不看好的態度，驚罷王第二階段連署會過，但是第三階段會不會過，還是未定之天。

四叉貓日前曾在臉書上預測，表示罷免王浩宇很難通過第二階段，更戲謔地傳授教戰守則。不過罷王團體沒有因此而氣餒，為了讓二階段連署能順利通過，罷王團隊更推出「罷王快送」服務，罷王志工會親自到民眾的社區收取連署書，貼心服務不方便出門，或是因為上班、上課等問題無法前來連署的民眾。

在罷王團體萬眾一心、鍥而不捨的信念下，粉專「罷免王浩宇」17日在臉書振奮表示，罷王二階的總目標32000件，目前進度已到22086件，剩不到一萬就達標！底下網友也打氣回應，「中壢人好棒」、「中壢人加油！趕快衝一波衝起來」！

而四叉貓也改變之前態度，在批踢踢po了張「收件趨勢圖」，直言第二階段會過，選委會的收件門檻是31515份，算起來官方收件截止日（10/3）大概就是32000左右了，剛好趴過收件門檻，不過他們第一階段的不合格率大約8％多，第二階段不合格率應該會提高到10％以上，以及第一階段和第二階段不得重複（3439份），所以會開啟補件的50天額外時間，50天內追到7000+份第二階段就能過了（40天審核 + 10天補件）。但至於第三階段投票嘛...

四叉貓在批踢踢po文。（摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)