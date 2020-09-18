新竹市長林智堅18日上媒體人周玉蔻廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，被追問市長任期屆滿後政途下一步，是否選擇挑戰2022桃園市、台北市長，甚至2024總統一職？林智堅則首度公開在媒體前披露自己想休息陪孩子，但「江湖兒女身不由己」，為下一步留下伏筆。

45歲的林智堅已擔任新竹市長第2屆，受到媒體民調好評，對於任期屆滿後的動向讓眾多人關心。周玉蔻笑談桃園市長鄭文燦日前上網紅節目，透露曾有想當總統的念頭，林智堅是否內心也有類似想法？

新竹市長林智堅（右）上媒體人周玉蔻廣播節目，談到未來沒有選總統的念頭。（摘自網路／邱立雅竹市傳真）

「想休息一陣子回家陪孩子。」林智堅表示，擔任市長一職以來，與3個孩子互動極少，最近孩子上學才有機會陪他們一起吃早餐，但下班返家孩子們都睡了，若能夠自己選擇的話，他想休息一陣子再出發。

不過林智堅也坦言，「江湖兒女身不由己」，過去蔡英文總統、柯建銘總召都多次詢問他市長任期結束後有無規畫，他都坦白講，柯建銘希望他多想想，蔡英文總統則表示不認同，但最後一次詢問他時，態度轉為不置可否。

周玉蔻則追問是否有挑戰桃園市長、台北市長甚至總統的可能？林智堅表示選總統不可能，若是桃園台北市長，如此要離開新竹，違背他的初衷，若是總統延攬入閣當閣員，林智堅表示會思考閣員的角色能否帶給新竹市更多的幫助。

(中時 )