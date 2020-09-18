一名婦人心急的走進台中市警察局第四分局大墩派出所，向警員表示，與先生至附近黃昏市場採買，因車上有外籍看護協助照顧，她自行下車買菜，但看護人員突尿急去如廁，返回時，先生已不見蹤影；員警接獲婦人報案後，先行調閱附近監視器，發現該老翁沿大墩四街往東興路方向行走，迅速在一小時內尋獲，獲民眾感激。

大墩派出所警員陳誌瑜日前擔服備勤勤務，65歲張姓婦人報案稱逛完市場找不到先生，趕緊至派出所向警察求助，員警立即調閱監視器並在案發地點附近仔細找尋。

員警先行調閱附近監視器，發現70歲蘇姓老翁沿大墩四街往東興路方向行走，警員研判老翁年事已高又無交通工具，行動範圍應該在附近。

員警立即騎警用摩托車分頭在附近巷弄內尋找，不到一小時內果然在東興路巷內尋獲該名老翁，立即通知其妻來現場帶回；張姓婦人得知尋獲消息後，終於放下心中大石，鬆了一口氣，感謝警方熱心積極協助。

大墩派出所所長葉信良呼籲，家屬多關心高齡長者的動向，必要時請老人家佩戴記載身分資料的手環或項鍊，以防走失時可以快速找到人。

(中時 )