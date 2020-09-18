PCB廠加速導入智慧製造，台灣電路板協會(TPCA)成立PCBECI設備聯網示範團隊，協助台灣的20家中小型PCB企業順利完成105台舊有設備升級智慧聯網功能，大幅提升台灣板廠及設備廠國際競爭力。

近幾年，PCB廠積極導入智慧製造以降低生產成本，並提高生產良率，TPCA與資策會合作，在協會平台探討出關鍵製程與團隊結構，促成由系統整合商沃亞科技主導，與國產四大主設備製造商：志聖(2467)、東台(4526)、群翊(6664)、揚博(2493)串連合作，成立PCBECI設備聯網示範團隊，獲經濟部工業局政策支援，協助台灣的20家中小型PCB企業，順利完成105台舊有設備升級智慧聯網功能。

今年全球新冠肺炎疫情延燒，加速廠商智慧製造腳步及需求，沃亞科技經理方鴻文表示，PCBECI專案過程雖是艱辛的，但也意義重大，它標示著台灣PCB產業的打底固本，藉由共通的設備聯網標準PCBECI的導入關鍵製程，透過整合性解決中小型企業內舊設備聯網各種複雜問題，開發出適合PCB設備統一標準的解決方案，進而發揮出關鍵站別中資訊流串連的綜效，此計畫同時，也挹注資源協助本土代表性的設備商，開發新設備智慧化升級技術，如：設備預知保養，除了降低設備商與客戶的維護成本外，也進而提升產品良率，為客戶創造更大利益，大幅提升台灣板廠與設備產業的國際競爭力。

(時報資訊)