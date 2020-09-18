美國總統川普表示，其政府周四已經與沃爾瑪及甲骨文談過抖音（TikTok），但事情沒有太大變化。

川普在白宮記者會上表示：「我們將做出決定，我們今天和沃爾瑪及甲骨文談過，我猜微軟仍然參與其中」。他表示：「我們將做出決定，但事情沒有太大變化，我們很快會做出決定」。川普周三曾重申他反對字節跳動仍保留抖音多數股權。

抖音的中國母公司字節跳動正極力爭取與白宮達成協議，以阻止美國封殺抖音的禁令，此前川普揚言最快下周就會祭出該禁令。

有消息人士透露，川普預計將在接下來24至36小時內就抖音在美國的命運做出決定。

知情人士表示，如果交易提案獲得美國政府批准，為了解決抖音所有權歸屬的疑慮，字節跳動將成立一家名為全球抖音（TikTok Global）的新公司，並推動該新公司在美國證交所掛牌的股票首次公開發行（IPO）計畫。此外，沃爾瑪料將與甲骨文結盟，由甲骨文持有全球抖音不到20%的少數股權，而沃爾瑪的入股規模尚不得而知。

另有消息人士表示，白宮與字節跳動已就交易的某些方面達成協議，但川普尚未批准該協議。甲骨文與沃爾瑪估將合計持有抖音美國業務至少六成股份。

全球抖音在美國上市料將成為近幾年來規模最大的科技業IPO，其私募估值已經達到約500億美元。

亦有消息人士表示，全球抖音的美國董事將占多數，董事會亦將列入一位美國執行長與一位安全專家。甲骨文已同意最終擁有20％持股。如果沃爾瑪也入股，其執行長Doug McMillon將在全球抖音董事會上取得一席。

亦有消息指出，美國財政部周三晚間對抖音交易內容的安全問題部分進行重大修訂，字節跳動完全同意這些修改，但尚不清楚包含了哪些改變。

(時報資訊)