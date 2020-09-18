日本新上任的首相菅義偉指示行政改革大臣河野太郎要新設打破縱向領導、聽取民眾建言的110熱線，河野17日下午3點左右在個人網站上開設熱線，才不到1天就被擠爆。

河野17日在個人網站上設任何人都可發文的「打破縱向領導110」熱線，到當天晚上11點左右就收到超過3千封的電郵，反響極為熱烈。河野18日清晨即在推特上公開表示，為了彙整大家的意見，暫停接受新的留言。河野表示，他會親自看每封電郵。

河野16日在就任記者會上便開始發威，他不滿新內閣成立後20位大臣輪流到官邸召開記者會，記者會一直延遲，輪到自己時已是凌晨1點左右。官邸數10年來一直都是如此。

他在記者會上被問到改革的速度感時，有感而發地說，「例如，這個記者會若在各省開，現在已經結束，睡覺了。」、「一成不變的做的事正是前例主義、既得權、權威主義的最極至。我認為像這樣就該立刻取消。」

(中時新聞網)