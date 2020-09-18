喜歡音樂年度力捧的女團PER6IX由六位成員馬瑋伶、李紫嫣、林采婕、申力安、王加瑄、彭名慧組成，16日正式發行全新概念迷你專輯《頑美Naughty Beauty》這次MV邀請到阿達及新銳導演蘇聖共同為PER6IX打造暗黑個性風格，拍攝景則是拉到台中著名的老屋千越大樓拍攝，揣摩在廢墟大樓之中尋找監視著她們一舉一動的反派情境。

整隻MV拍攝長達快24小時，前一天凌晨兩點就開始妝髮並拉車至中部拍攝，但六位女孩從頭到尾的精力依舊充沛十足，一旁的工作人員都直呼：「真的是比不過年輕人啦！」這次在拍攝上更困難的則是加入了氣勢磅礡的「水舞」，當天由於遇到豪雨，原本就設置一個水池讓他們展現水中舞技，拍攝一半時，因為成員馬瑋伶暴衝的舞蹈橋段，其他團員的褲襪早已全被水潑溼，甚至跳到鞋子裡都是積水。

另外，團員力安及名慧兩人則是因為練舞過度導致背部拉傷發炎，馬瑋伶則是拍攝前竟被醫生交代不能激烈運動，因為她長期跳舞、運動過度造成膝蓋的軟骨被磨光，等於骨頭之間沒有緩衝被吐槽已是老人程度，但熱愛跳舞的她依舊發揮團中舞蹈擔當的實力。

(中時 )