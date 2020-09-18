據日經周五的報導，日本新任首相菅義偉將推動其旗艦級數位技術部會(數位廳)在2021年秋季開始運作，顯現該項計畫在首相改革議程當中，佔據相當優先的位置。

新創一行政單位來推動日本行政機關的數位化一直是菅義偉的訴求，如今菅義偉當選首相，順理成章可大力推動。該新部會將致力於將行政工作更加IT友善化，將跨越不同部會的不同功能予以鞏固和加強聯繫。據日本研究資料，日本政府僅有12%行政工作是線上處理。

為準備該新部會的誕生，日本政府將先成立一委員會，由來自民間部門的專家擔任領導。菅義偉將在明年一月國會新會期召開之際提出新設部會的法案。

另外，東京都已經在今年將數位轉型作為其主要政策計畫，而轉型已出現困難，因為日本垂直整合的行政官僚制度阻礙了行政工作去使用共通平台的努力。

菅義偉已承諾掃除困難來克服數位問題，該數位問題被指責為在新冠疫情期間，延慢發放現金給民眾的兇手。

(時報資訊)