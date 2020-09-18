把營養午餐當教學素材，學習更貼近生活。台南市教育局為改善孩童偏食、體位不佳問題，108學年度起推動體適能與飲食教育計畫，鼓勵學生健康吃快樂動，109學年度起更全台首推「餐前食育5分鐘」，結合台南在地食材規畫「餐前5分鐘」飲食營養教育方案，今天由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、營養師共同發表自編教材，宣示台南對學生健康重視。

黃偉哲表示，這是全國首創，用短短時間讓孩子用餐前對食材有更深的體認，台南是農業生產重鎮，生活、土地與食材關係密不可分，除了學習從產地到餐桌過程，營養教育更應從孩子餐盤中的食物做起，與日常生活結合，潛移默化，讓孩子自主增加健康飲食意願，把營養吃下肚，避免午餐時間挑食或未吃足夠成長所需份量，甚至以零食取代正餐，造成體位不良。

教育局指出，正確飲食觀念對學生影響不容忽視，將營養午餐吃完是孩子健康成長的關鍵，期許透過餐前5分鐘飲食營養教育方案，能減少學生偏挑食狀況，快樂用餐、健康長大。

教育局長鄭新輝表示，109學年度「餐前5分鐘」飲食營養教育方案以台南在地食材為主題，包含魚類、牛奶、番茄及紅蘿蔔等食材，整合既有資源及本市營養師設計之教材規畫系列課程。

台南市55位營養師平時為學童午餐衛生安全把關，這次配合「餐前5分鐘」飲食營養教育方案，分為6組設計相關教案教材，包含飲食衛生觀念、異國料理、蔬菜類、水果乳品豆漿、豆魚蛋肉類及外食選擇，且考量國小至國中不同學習階段編製內容，如異國料理組藉由融入不同國家地理或歷史知識，介紹異國飲食文化；蔬菜類組利用淺顯易懂的方式傳達食物的營養價值、豆魚蛋肉類組教導食用魚的技巧等，皆以趣味方式引導學生認識營養午餐，增加食材認同感，進而將午餐吃光光，達到均衡飲食更健康。

「餐前5分鐘」飲食營養教育方案於用餐時間播映系列食育影片，有別於一般飲食教育經常利用健康與體育或綜合活動等課程執行，著重每日5分鐘的飲食知識累積，利用營養午餐作為教學素材使學習更貼近生活，潛移默化引導學生嘗試吃，陪伴學童認識健康知識。

(中時 )